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Inter'e soğuk duş! Yıkıldılar...

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Crotone, sahasında Inter'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

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İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligde kalma savaşı veren ligin zayıf takımlarından Crotone, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Inter'i 2-1 mağlup etti.
 
Ligdeki 5. galibiyetini Inter karşısında alan Crotone'nin galibiyet golleri 18 ve 22. dakikalarda Diego Falcinelli'den geldi. Inter'de Danilo D'Ambrosio'nin 65. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.
 
Inter, geçen hafta da sahasında Sampdoria'ya aynı skorla yenilmişti. Inter'in kazanamama serisi böyle 3 maça çıktı.
 
Bu sonucun ardından Crotone, puanını 20 yaptı ve Empoli ile puan farkını 3'e indirerek ligde kalma ümitlerini arttırdı. Inter ise 55 puan puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

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