Real Madrid, deplasmanda Sporting Gijon'u 3-2 mağlup etti

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, ecel terleri döktüğü Sporting Gijon maçında Isco'nun son dakika golüyle rahat bir nefes aldı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldızlarını bu maçta dinlendiren teknik direktör Zinedine Zidane, sahaya genç bir kadro sürdü.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 17 ve 90. dakikalarda Isco ve 59. dakikalarda Alvaro Morata'dan geldi.

İki defa öne geçmesine rağmen sahadan puansız ayrılan Sporting Gijon'un golleri 14. dakikada Duje Cop ve 50. dakikada Mikel Vesga'dan geldi.

EL CLASSICO ÖNCESİ FARKI KORUDU

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 75 yaptı ve en yakın takipçisi Barcelona ile olan puan farkını 6'ya çıkardı. Sporting Gijon ise 22 puanla 18. sırada kaldı.

İspanya La Liga'da haftaya Real Madrid - Barcelona maçı oynanacak.