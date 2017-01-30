İşin aslı ortaya çıktı! Podolski...

Önce Çin kulüplerinin radarına giren, ardından Japonya’nın Vissel Kobe takımı ile adı anılan Lukas Podolski için yöneticiler, “Mutsuz, gitmek istiyor” daha sonra da “Satmıyoruz” şeklinde birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı. Bu ifadelere karşın “G.Saray’da mutluyum” diyerek yönetimi taca atan Podolski’nin 3 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak ve bonservisi geliri elde etmek isteyen Galatasaraylı idareciler, taraftar korkusu nedeniyle geri adım atmış gibi görünse de işin aslının öyle olmadığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı yetkililerin, Alman yıldızın transferi için Vissel Kobe yönetimi ile gizli gizli bonservis pazarlıklarına devam ettiği ortaya çıktı. Japonlar’a, “Siz önce Podolski ile anlaşın” diyerek Poldi ile görüşmelerine izin veren Sarı-Kırmızılılar, “7 milyon Euro’yu getirin, Podolski’yi götürün” mesajını verdi.

Japonlar’dan art arda gelen 3 ve 3,5 milyon Euro’luk önerileri beğenmeyen ve teklifin arttırılmasını isteyen G.Saray’ın ayrıca Japonya’da transfer dönemi sona erene kadar (şubat ayı boyunca) Alman oyuncunun takımda kalmasını istedikleri de ortaya çıktı.

Haberturk