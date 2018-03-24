Isla Şili Milli Takımı ile 100. maçına çıktı! İsveç 1 - Şili 2

Hazırlık maçında İsveç ile Şili, İsveç'in başkenti Stockholm'de karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'na gidemeyecek olan Şili, hazırlık maçında İsveç'i 2-1 mağlup etti.

Şili'ye galibiyeti getiren goller 22. dakikada Vidal, 90. dakikada Bolados'tan geldi. İsveç'in tek sayısını 23. dakikada Toivonen kaydetti.

ISLA'YA 100. MAÇ PLAKETİ

Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Mauricio Isla, 100. kez Şili milli takım formasını giyerken karşılaşma öncesinde bir plaket aldı.

Öte yandan Beşiktaş'ta oynayan Gary Medel, cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

(Sporx)