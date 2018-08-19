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Islam Slimani: Adaptasyon sürecine ihtiyacım var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve zaman istedi.

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Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Islam Slimani, 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu.

''UZUN ZAMAN SONRA 90 DAKİKA OYNADIM''

Uzun bir sürenin ardından maça çıktığını hatırlatan Slimani, ''İlk maçıma çıktım. Uzun zaman sonra 90 dakika oynadım. Maksimumu vermeye çalıştım. Tüm maçı sahasında kabul eden bir takım vardı karşımızda. Hemen bir sonraki maçı düşünmemiz lazım.'' sözlerini kullandı.

''TEKNİK DİREKTÖR VE ARKADAŞLARIM YARDIM EDİYOR''

Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Cezayirli forvet, ''Benim için yeni bir macera. Bir haftadır buradayım. Biraz adaptasyon sürecine ihtiyacım var. Bu çok normal. Teknik direktörümüz ve takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar.'' dedi.

(Sporx)

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