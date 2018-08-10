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Islam Slimani akşam saatlerinde Türkiye'de olacak

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani, imza atmak üzere Türkiye'ye geliyor.

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Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Andre Ayew'i renklerine bağlayan Fenerbahçe transfer şova devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün her konuda anlaşmaya vardığı Islam Slimani, imza atmak üzere Türkiye geliyor.

En son Leicester forması giyen Cezayirli golcü, yola çıktı. Eşi Yousra, sosyal medyada Slimani'nin yola çıktığı fotoğrafı paylaşıp uçak, Türk bayrağı ve dua emojisini kullandı. 

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