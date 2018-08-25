İsmail Köybaşı, Atiker Konyaspor yolunda

Rıza Çalımbay yönetiminde sezona damgasını vurması beklenen Atiker Konyaspor’un gözü transferde. Yeşil- Beyazlılar özellikle sol bek için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefteki isim ise Çalımbay’ın takımında görmeyi çok istediği Fenerbahçeli İsmail Köybaşı.

Edinilen bilgiye göre Konyaspor, tecrübeli savunmacıyla her konuda anlaşmaya vardı. Ancak transferin sonuçlanması için Fenerbahçe’nin yapacağı sol bek takviyesi bekleniyor. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlayan İç Anadolu ekibi, Fenerbahçe’nin hamlesini bekliyor. Oyuncunun 1.8 milyon euro olan yıllık ücretinin yarısını Konyaspor’un karşılayacağı ifade ediliyor.

(Fanatik)