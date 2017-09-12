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İspanya: 84 Almanya: 72

Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-16'lık Almanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan İspanya, devreye 34-33 önde girdi.

Üçüncü periyotta vites artıran İspanyollar, çeyreği 12 sayı farkla önde tamamladı. Oyunun son bölümünde de üstünlüğünü kaybetmeyen İspanya, mücadeleden 84-72 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla İspanya'dan Marc Gasol olurken, Alman oyuncu Dennis Schröder 27 sayı üretti.

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