İspanya: 84 Almanya: 72
Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-16'lık Almanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan İspanya, devreye 34-33 önde girdi.
Üçüncü periyotta vites artıran İspanyollar, çeyreği 12 sayı farkla önde tamamladı. Oyunun son bölümünde de üstünlüğünü kaybetmeyen İspanya, mücadeleden 84-72 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla İspanya'dan Marc Gasol olurken, Alman oyuncu Dennis Schröder 27 sayı üretti.
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