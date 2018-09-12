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İspanya, Hırvatistan'ı farklı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maç haftası tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu İspanya, Hırvatistan'ı 6-0 yenerek aldı.

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UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ikinci maç  haftası, 7 karşılaşmayla sona erdi.
 
Öne çıkan A Ligi 4. Grup karşılaşmasında İspanya, son Dünya Kupası  finalisti Hırvatistan'ı etkili futbol ortaya koyduğu mücadelede farklı bir skorla  geçti. Ev sahibi İspanya, 24. dakikada Saul Niguez, 33. dakikada Marco Asensio,  35. dakikada Lovre Kalinic (kendi kalesine), 49. dakikada Rodrigo, 57. dakikada  Sergio Ramos ve 70. dakikada Isco'nun attığı gollerle mücadeleyi 6-0 kazandı.  Grupta 2'de 2 yapan İspanya, puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise ilk maçından  mağlubiyetle ayrıldı.
 
A Ligi 2. Grup mücadelesinde ise Belçika, İzlanda deplasmanından 29.  dakikada Eden Hazard (penaltıdan), 31 ve 81. dakikalarda Romelu Lukaku'nun  kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyetle döndü. Belçika'nın ilk maçından galip  ayrıldığı grupta, İzlanda ise ikinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı.
 
Üçüncü maç haftasının 11 Ekim'de başlayacağı UEFA Uluslar Ligi'nde  günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
 
A Ligi
 
2. Grup: İzlanda-Belçika: 0-3
 
4. Grup: İspanya-Hırvatistan: 6-0
 
B Ligi
 
3. Grup: Bosna Hersek-Avusturya: 1-0
 
C Ligi
 
2. Grup: Finlandiya-Estonya: 1-0
 
Macaristan-Yunanistan: 2-1
 
D Ligi
 
2. Grup: Moldova-Belarus: 0-0
 
San Marino-Lüksemburg: 0-3

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