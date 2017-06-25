2017 Kadınlar Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İspanya şampiyon oldu

İspanya, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda final maçında Fransa'yı 71-55 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Karşılaşma yüksek tempoda başladı. Torrens'le etkili olan İspanya, ilk 5 dakikayı 11-10 önde geçti. Torrens'in dış şutlardan isabet bulmaya devam etmesiyle üstünlüğünü koruyan İspanya, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren İspanyollar, rakibine özellikle boyalı alanda önemli bir üstünlük kurdu. İspanya, hücumda Xargay'ın da devreye girmesiyle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-20. İspanya, soyunma odasına da 39-30'luk üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da istediği gibi hücum etmekte zorlandı. İspanya, içeriyi zorlayarak bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 16'ya yükseltti: 49-33. İspanya, final periyoduna 56-40 önde girdi.

Final periyodunun başında Lyttle'ın basketiyle farkı 18'e (60-42) çıkaran İspanya, rahat bir oyunla sahadan 71-55 galip ayrılarak 3. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Fransa ise üst üste 3. kez final kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

İspanya: 71 - Fransa: 55

Salon: Prag Arena

Hakemler: Januzs Calik (Polonya), Özlem Yalman (Türkiye), Michele Rossi (İtalya)

İspanya: Palau 2, Torrens 18, Xargay 8, Nicholls 5, Lyttle 19, Dominguez 4, Cruz 12, Gil 3, Rodriguez, Romero, Conde

Fransa: Dumerc 15, Skrela, Tchatchouang 10, Miyem 8, Ciak 4, Epoupa 5, Michel 2, Ayayi, Minte, Johannes 6, Chartereau 3, Amant 2

1. Periyot: 21-18

Devre: 39-30

3. Periyot: 56-40

Beş faulle oyundan çıkan: 38.06 Nicholls (İspanya)