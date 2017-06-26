ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Issiar Dia Yeni Malatyaspor'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Fransa doğumlu Senegalli kanat oyuncusu Issiar Dia'yı transfer etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Fenerbahçe forması giyen Fransa doğumlu Senegalli kanat oyuncusu Issiar Dia'yı transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz,  yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nancy'de forma giyen Issiar Dia ile anlaştıklarını söyledi.

Sezonun beşinci transferini gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Gündüz, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktararak, Issiar Dia'nın kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcu, Nancy formasıyla Ligue 1'de geride kalan sezonda 31 maç oynadı ve 8 gol attı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA