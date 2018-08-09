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İstanbul'daki Benfica maçında Cocu'nun kozu Roberto Soldado olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Lizbon dönüşü uçakta kurmaylarıyla 90 dakikanın kısa bir değerlendirmesini yaptı. Maç istatistikleri incelenirken, sarı-lacivertlilerin santrfor özellikli bir oyuncunun eksikliğini hissettiği tespit edildi.

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Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başı kampının büyük bir bölümünü kaçıran Roberto Soldado'yu 74. dakikada oyuna alan Hollandalı çalıştırıcının, 14 Ağustos'taki ikinci maç planlarında İspanyol yıldızı ilk 11'de düşündüğü ve idmanlarda bu yönde hazırlık yapacaklarını söylediği öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle ilk 11'de maça başlayamayan Soldado, 17 dakika forma giydiği Benfica mücadelesinde sadece 4 kez topa dokunabildi. Rövanş maçına yetiştirilmeye çalışılan İspanyol forvet kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 26 maça çıkarken 16 gol buldu.

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