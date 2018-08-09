İstanbul'daki Benfica maçında Cocu'nun kozu Roberto Soldado olacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Lizbon dönüşü uçakta kurmaylarıyla 90 dakikanın kısa bir değerlendirmesini yaptı. Maç istatistikleri incelenirken, sarı-lacivertlilerin santrfor özellikli bir oyuncunun eksikliğini hissettiği tespit edildi.