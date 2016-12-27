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İşte Adebayor'un yeni takımı

Sezon başından beri kendine takım bulamayan Emmanuel Adebayor, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'ya gidiyor.

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Son olarak Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Emmanuel Adebayor, yaklaşık bir senedir kendine takım bulamamıştı. Togolu golcü için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Adebayor, İspanya'nın köklü takımlarından Valencia'ya transfer oluyor. Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un da transfer gündemine gelen 32 yaşındaki forvet, İspanyol basınına göre Valencia yolunda.

Futbolcunun menajeri de transferi doğrularken, ''Emmanuel'in önceliği ülkesiyle Afrika Kupası'nda olmak. Çin ve Katar'dan bizimle iletişime geçen kulüpler oldu ancak teklif yapan sadece Valencia oldu. Afrika Kupası, transfer için belirleyici olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Emmanuel Adebayor, kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Tottenham, Manchester City gibi kulüplerde oynadı ve toplam 491 maçta 173 gol attı.

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