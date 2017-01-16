Aziz Yıldırım'ın PFDK'ya gönderdiği yazılı savunma ortaya çıktı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Ülker Stadı'nda Adanaspor'la 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım maç sonu çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

AZİZ YILDIRIM'IN SAVUNMASI BELLİ OLDU



Yıldırım, konuşması esnasında aldığı cezayla ilgili PFDK'ya gönderdiği 14 sayfalık savunmayı da basına ileteceğini bildirmişti.



İşte Aziz Yıldırım'ın Profesyonel Disiplin Kurulu'na yaptığı savunmadan önemli notlar...



