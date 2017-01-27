İşte Beşiktaş'ın Mehmet Ekici teklifi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Mehmet Ekici ile ilgili "Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif aldım ve bunu da Fenerbahçe cephesine söyledim" açıklamasının ardından gözler siyah-beyazlıların yaptığı teklife çevrildi.

Fenerbahçe'nin 2 milyon euroluk teklifinin üzerinde çok daha iyi bir teklif aldıklarını söyleyen başkan Muharrem Usta'nın bundan bir süre önce kendilerine 2 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'ye, "Beşiktaş bize 4 futbolcu artı para vermeyi teklif etti" dediği öğrenildi.

MUHARREM USTA: "BEN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM"

"Ben Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım. Ailesine söylüyorum, Mehmet, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik olmasın. Zaten aramızdaki polemik yeter. Fenerbahçe'nin de alemde bir Mehmet'e ihtiyaç kalmadı. Mehmet sezon sonuna kadar bana lazım, Beşiktaş ile anlaşsaydı sezon sonuna kadar bende oynayacaktı. Türkiye'nin de başka işi yok, Ekici Ekici Ekici. Ben işi bitirmiş durumdayım Beşiktaş'la. Mehmet oraya gidebilir, gitmeyebilir. Ben Avrupa'dan 10 numara bakıyorum. Oyuncu deklarasyon yapıyor, üzülüyorum. Sen Trabzonspor'un oyuncusun.

Benim Beşiktaş ile yaptığım anlaşma, Fenerbahçe'den daha iyidir. Günler öncesinden noktalanmıştır. Bu iş bitmiştir. Ben bunu Fenerbahçe'ye ilettirdim."