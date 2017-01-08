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İşte Emenike'nin yeni adresi

Brezilya basını, Colin Kazım’ı gönderen Coritiba’nın bu boşluğu Emenike ile doldurmak istediğini iddia etti. Sambacılar, 29 yaşındaki golcü için birkaç güne kadar Fenerbahçe’ye kiralama teklifi yapacak

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Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın kadro dışı bırakıp Antalya kampına da dahil etmediği Emmanuel Emenike'ye sürpriz bir talip çıktı. Colin Kazım'ı 2 gün önce 295 bin euro'ya Corinthians'a gönderen Coritiba'nın bu boşluğu Nijeryalı futbolcu ile doldurmak istediği bildirildi. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Coritiba'nın birkaç gün içinde sarı-lacivertli takımın kapısını çaıp şartları görüşeceği iddia edildi.
 
Haberlerin detaylarında Fenerbahçe ile Coritiba'nın ikili ilişkilerine vurgu yapılırken, Emenike için sunulacak teklifin kiralama şeklinde olacağı bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe ile yapılacak pazarlıklara göre Kazım'dan gelen paranın bir kısmının bu transferde kullanılabileceğinin de altı çizildi.
 
ALEX DE ORAYA GİTMİŞTİ
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza da sarı-lacivertli takımla yolları ayırmasının ardından Coritiba'nın yolunu tutmuş, eski ekibinde bir süre forma giydikten sonra futbolu burada bırakmıştı.
 
WİEL İÇİN DE TEKLİF BEKLİYOR
Fenerbahçe, Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan diğer bir isim Van Der Wiel için de gelecek teklifleri bekliyor. Hollandalı oyuncudan istediği verimi alamayan sarılacivertliler tecrübeli sağ beki ya kiralık olarak göndermek ya da takasta kullanmak istiyor. Wiel konusunu bir an önce çözmek isteyen yönetim, yapılacak transferlere böyle kaynak bulmak amacında.
 
(Fotomaç)

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