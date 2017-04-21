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Emmanuel Emenike emlakçı oldu!

Fenerbahçe'de gözden düşen Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike emlakçı oldu! İşte Emenike'nin yeni işi...

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Emmanuel Emenike, rotayı emlakçılığa çevirdi! Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emenike, futbolda bulamadığını emlak işinden bulmaya çalışıyor...

Fenerbahçe'de gözden düşen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Emenike, emlak işine el attı ve 8 adet dubleks ev satın aldı.

Emenike'nin satın aldığı lüks evlerin tanesinin ise 1.5 milyon Dolar olduğu belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist üretti.

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