Emmanuel Emenike emlakçı oldu!
Fenerbahçe'de gözden düşen Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike emlakçı oldu! İşte Emenike'nin yeni işi...
Emmanuel Emenike, rotayı emlakçılığa çevirdi! Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emenike, futbolda bulamadığını emlak işinden bulmaya çalışıyor...
Fenerbahçe'de gözden düşen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Emenike, emlak işine el attı ve 8 adet dubleks ev satın aldı.
Emenike'nin satın aldığı lüks evlerin tanesinin ise 1.5 milyon Dolar olduğu belirtildi.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist üretti.
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