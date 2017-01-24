Fenerbahçe Moises Lima'yı gündemine aldı

Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan, "Kulübümde kalıyorum" açıklaması üzerine ise Jose Sosa'dan vazgeçmek zorunda kalan Fenerbahçe, 10 numara arayışlarında rotayı Brezilya'ya çevirdi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin bugün Güney Amerika ülkesine uçacağı öğrenildi. Transferde ana kumandada oturan Ali Yıldırım'ın yanı sıra iki ismin daha görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gideceği ve 10 numara transferine noktayı koymayı hedefledikleri kaydedildi. Brezilya'dan birçok oyuncunun ismi ortaya atılırken, öne çıkan iki futbolcu bulunuyor.

İKİ MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR



Bu isimlerden ilki, Palmeiras forması giyen Moises Lima... 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon şampiyon olan Palmeiras'ta 34 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı. Moises'in Palmeiras ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu bonservisiyle almayı planladığı ifade ediliyor. Brezilya Ligi'nden Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir diğer isim ise bir dönem Manchester United'ın formasını giyen Anderson... Geçtiğimiz sezonu Internacional'de tamamlayan Anderson 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Her iki oyuncunun da bonservislerinin 2 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında.