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İşte Felipe Melo'nun yeni takımı

Galatasaray'ın 2015 yılında Inter'e sattığı Felipe Melo, ara transfer döneminde ülkesine dönüyor. Uzun süredir Flamengo ile dirsek temasında olan 33 yaşındaki futbolcu, sürpriz bir tercih yaparak Palmeiras ile anlaştı.

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Inter'de, teknik direktör Roberto Mancini'nin ayrılmasının ardından yedek futbolcu konumuna düşen ve uzun süredir kulüp arayan Felipe Melo, ülkesine dönüyor. 

Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun Palmeiras ile prensipte anlaştığını ve ücret konusunu görüşmek için pazartesi günü Brezilya'ya gideceğini yazdı. 

Galatasaray Kulübü, 2015 Ağustos'unda Felipe Melo'yu 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Inter'e satmıştı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinden yılda 2.6 milyon Euro alıyor.

Felipe Melo bu sezon Inter'de 10 maç forma giydi.

Adı uzun süre Flamengo ile anılan Melo, bu kulübün formasını giymeyi çok istediğini sosyal medya hesaplarından dile getirmiş ve Flamengo formalı fotoğraflarını paylaşmıştı.

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