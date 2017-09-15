İşte Galatasaray'ın yeni '10' numarası! Tudor'un 'B' planı hazır

Wesley Sneijder’in yerine transfer edilen ve bonservisine 8 milyon Euro ödenen Younes Belhanda oynadığı 6 maçta pek iç açmazken, Faslı yıldız için şimdilik ‘biraz daha zamana ihtiyacı var’ yorumları sıcaklığını koruyor. Özellikle 1-1 biten Antalyaspor maçında son derece silik bir performans ortay,a koyan, hatta 87 dakika oyunda tutulduğu için Igor Tudor’u ateşe atan Belhanda akıllarda soru işareti bırakırken oyuncunun menajeri Makram Naceur’un ‘Başkan, Belhanda'ya proje gözüyle bakıyor. Belhanda Çin veya Katar'a satılarak 15-20 M € para kazanılacak’ sözleri sarı kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.

10 NUMARA NDİAYE OLACAK

Maicon, Gomis, Mariano, Ndiaye ve Fernando transferlerine göre lige daha tutuk başlayan Belhanda’nın durumunu değiştirmemesi halinde Igor Tudor’un ‘B’ planı hazır. Feghouli’nin gelişiyle kanatlarda alternatifleri artan Tudor’un, Gary Rodrigues’i sol tarafa çekmeyi düşündüğü öğrenilirken, 39 yaşındaki çalıştırıcının 4 gollü Tolga Ciğerci’yi eski mevkii orta sahaya, yani Fernando’nun yanına almayı aklına koyduğu belirtildi. Younes Belhanda’nın formunun geriye gitmesi durumunda Badou Ndiaye’den ‘10’ numara yaratacak olan Hırvat teknik adam, Bafetimbi Gomis’i yine en büyük gol silahı olarak kullanacak.



Şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkan Belhanda sadece Kayserispor maçında 1 gol 1 asist yapabildi.