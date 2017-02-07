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Galatasaray Kemerburgaz'a taşınıyor

Florya arazisini Milli Emlak'a bırakan Galatasaray Kulübü, Florya'nın yolunu tutuyor.

  • Milliyet
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Galatasaray Kulübü bir yıl içinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ni Kemerburgaz’a taşıyacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesi için Milli Emlak ile imzaladığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
 
Protokole göre Galatasaray en geç 1 sene içinde Florya’dan çıkacak ve Milli Emlak tarafından yapılacak yeni tesislere geçecek. Kendisine sunulan seçenekler arasında Kemerburgaz’da karar kılan Galatasaray Kulubü bütün bürokratik engelleri de ortadan kaldırdı.
 
Riva kadar önemli
 
Başkan Dursun Özbek’in geçtiğimiz perşembe günü Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette Kemerburgaz konusunda tarafların anlaşma sağladığı belirlendi. Sarı-kırmızılı yönetim böylece Milli Emlak ile Riva ve Florya’nın değerlendirilmesi için kulübün elini rahatlatacak bir anlaşmaya imzaya atarken, diğer taraftan da Galatasaray’a önemli bir tesis kazandırıldı.Galatasaray’ın yeni tesisleri 1 sene içinde Kemerburgaz’da inşaa edilecek ve sarı-kırmızılı takımın yeni antrenman ve kamp tesisleri burada olacak. Florya’daki sahaların yetersizliğinden şikayetçi olan Cim-Bom’un yeni tesisinde bu sorun yaşanmayacak. 
 
Tesislerde A takımın antrenmanlarını sağlıklı yapabilmesi için birçok alternatif saha yer alacak. Ayrıca Altyapı takımları için de yeni bir saha yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz’daki yeni arazinin kulübe kazandırılmasının en az Riva ile Florya’nın değerlendirilmesi kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

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