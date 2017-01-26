Galatasaray Ferri’yi bitiriyor

Stoper transferinden vazgeçerek Chedjou'yu affeden, Podolski'nin takımda kalması durumunda forvet transferi yapmayacak olan Galatasaray yönetimi tüm dikkatini orta alana takviye yapmaya verdi... Teknik direktör Riekerink'in Selçuk İnan'ın formunun sürekli düşmesi ve Tolga Ciğerci'nin uzun süren sakatlığı sonrası bu bölgeye takviye istemesinin ardından harekete geçen Sarı- Kırmızılı yönetim, Lyon formasını giyen Jordan Ferri'yi gözüne kestirdi. 24 yaşındaki Fransız yıldıza ve Lyon'a teklifini yapan yönetim yanıt beklemeye başladı. Fransa basınını açıklamalarda bulunan Ferri'nin menajeri Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

G.SARAYLI YÖNETİCİLERLE BULUŞTUK

Türkiye'den gelen teklifi doğrulayan Ferri'nin menajeri, "Ferri de bu hafta sonunda nerede olacağını merak ediyor. Galatasaray bize bir teklifte bulundu. Büyük hedefleri olan, büyük bir kulüp. Ferri ile çok ilgileniyorlar. Galatasaray yöneticileriyle buluştuk. Neler olacağına, Ferri'nin geleceğine önümüzdeki bir iki gün içinde karar vermiş olacağız" ifadesini kullandı.

Fransa U21 takımının formasını 6 kez sırtına geçiren Jordan Ferri, Galatasaray'a büyük güç katabilecek bir isim.

JORDAN FERRI KiMDiR?

Yaşı: 24

Mevkii: Orta saha

Ülkesi: Fransa

Oynadığı Takımlar: O.Lyon (Fransa)

Lyon altyapısında yetişen Jordan Ferri 5 yıldan bu yana A takım formasını giyiyor. 24 yaşındaki futbolcu zaman zaman kaptanlık da yapıyor.

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