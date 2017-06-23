Galatasaray'ın yeni transferleri Maicon, Belhanda ve Gomis 28 Haziran’da İstanbul’da olacak

Galatasaray'dan transfer bombaları arka arkaya! beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Maicon, Belhanda ve Gomis 28 Haziran'da İstanbul'da olacak!

Galatasaray'ın 3 yıldızı birden aynı anda İstanbul'a getirerek transferde gövde gösterisi yapacağı belirtildi.

BELHANDA İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Younes Belhanda ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı yıldıza Galatasaray'ın, 8 milyon değil, 7 milyon Euro önerdiği ayrıca bonuslu bir paket sunduğu ortaya çıktı. Bonusların içinde ise Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı ve oyuncunun 25 karşılaşmada ilk 11'de oynaması durumunda ekstra paralar ödenmesi öngörülüyor.

BELHANDA TRANSFERİ TARİHE GEÇECEK

Bruma'ya 10 milyon euro, Amrabat'a 9 milyon euro, Misimovic'e 8 milyon euro, Keita'ya 8 milyon euro, Sneijder'e 7.5 milyon euro, Elano'ya 7 milyon euro veren Galatasaray, Belhanda'ya da 8 milyon euro bonservis bedeli öderse tarihi bir rakamı kasasından çıkartacak ve kulüp tarihinin en pahalı 5 transferinden birine imza atacak.