Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Grosskreutz, Hamit Altıntop'un formasını giydiği Darmstadt'a transfer oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98, eski Galatasaraylı futbolcu Kevin Grosskreutz'u kadrosuna kattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezondan geçerli olmak üzere 2018-2019'un sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.      

Türk futbolcu Hamit Altıntop'un da formasını giydiği Darmstadt 98'in teknik direktörü Torsten Frings, Grosskreutz gibi bir oyuncuyu takıma kazandırmaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Tecrübeli, dünya şampiyonluğu yaşamış ve yüksek seviyede futbol oynayan bir ismi transfer ettik." ifadesini kullandı.     

Geçen sezon başında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'dan 1,5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Grosskreutz'un lisansı, sarı-kırmızılıların FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nde yaşadığı imza problemi nedeniyle çıkartılamamıştı. Alman futbolcu, hiçbir resmi karşılaşmada sahaya çıkamadan Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.     

Stuttgart, 1,5 ay önce bar çıkışı kavgaya karıştığı gerekçesiyle Grosskreutz'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin: ABD’nin Şam’ın güneyini vuracağına dair duyum aldık

Putin: ABD’nin Şam’ın güneyini vuracağına dair duyum aldık

Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler

Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA