Grosskreutz, Hamit Altıntop'un formasını giydiği Darmstadt'a transfer oldu

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezondan geçerli olmak üzere 2018-2019'un sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türk futbolcu Hamit Altıntop'un da formasını giydiği Darmstadt 98'in teknik direktörü Torsten Frings, Grosskreutz gibi bir oyuncuyu takıma kazandırmaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Tecrübeli, dünya şampiyonluğu yaşamış ve yüksek seviyede futbol oynayan bir ismi transfer ettik." ifadesini kullandı.

Geçen sezon başında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'dan 1,5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Grosskreutz'un lisansı, sarı-kırmızılıların FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nde yaşadığı imza problemi nedeniyle çıkartılamamıştı. Alman futbolcu, hiçbir resmi karşılaşmada sahaya çıkamadan Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

Stuttgart, 1,5 ay önce bar çıkışı kavgaya karıştığı gerekçesiyle Grosskreutz'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.