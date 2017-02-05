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İşte Şenol Güneş'in derbi planı!

Beşiktaş’ın şampiyon hocasının, bu sezon ligde gol atamadıkları tek takım olan Fenerbahçe’yi Vodafone Arena’da yıkacaklarına olan inancı tam.

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Türkiye Kupası’nda bu akşam kritik bir derbiye çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, takımını hafta boyunca dev maça büyük bir motivasyonla hazırladı. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda yıldızlarına bol bol özgüven aşılayan 64 yaşındaki çalıştırıcının, Vodafone Arena’dan zaferle çıkacaklarına olan inancı oldukça yüksek.

Dünkü idman öncesinde futbolcularını son kez etrafına toplayan Şenol hoca, “Türkiye Kupası’nda bir nevi erken final maçına çıkacağız. Karşılaşmanın Vodafone Arena’da oynanacak olması bizim için büyük bir avantaj. Oyunun ilk dakikasından itibaren rakibimiz karşısında taraftarımızın da desteğiyle baskı kurup orta sahada maçı kilitleyerek etkili hücum hattımızla bu maçı kazanacağız” dediği öğrenildi.

Artık planlar değişti

Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe’yle Kadıköy’de oynadıkları maçtan farklı bir oyun anlayışıyla sahada yer almaları gerektiğini söyleyen Güneş, “Bu kez rakibimizi kilitlemeye yönelik değil devirmek için oynayacağız. Bundan dolayı bu maçta her şey farklı olacak” ifadelerini kullandı.

Penaltıya önlem alındı

Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe maçı öncesinde bütün planlarını 90 dakika sonunda üst tura çıkmak olarak yaparken diğer ihtimalleri de göz ardı etmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, maçın uzaması ve penaltı vuruşlarına gitmesini göz önünde bulundurarak; Cenk Tosun, Quaresma, Talisca, Babel ve Oğuzhan’a penaltı çalıştırdığı öğrenildi.

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