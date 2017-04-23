Kayserispor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı

Mesut Bakkal, Kayserispor'un yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın'ın istifa kararının ardından Süper Lig takımlarından Kayserispor'da yenik teknik direktör için harekete geçildi. 23 Nisan pazar günü ise Kayseri'de Mesut Bakkal ile sürpriz bir görüşme yapıldı.

MESUT BAKKAL, KAYSERİSPOR İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'u çalıştıran ve kısa bir süre önce istifa eden Mesut Bakkal, Kayserispor'un teklifini değerlendirmeye aldı. Sergen Yalçın ile başarılı bir çıkış yapan ancak sonrasında kötü bir döneme giren Kayserispor'un Msut Bakkal ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

Kayserispor'un Mesut Bakkal ile son görüşmeleri yapmasının ardından aradaki ufak pürüzlerin giderilmesi ve resmi imzaların kısa bir süre içerisinde atılması bekleniyor.