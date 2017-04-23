Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kayserispor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı

Kayserispor, Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mesut Bakkal, Kayserispor'un yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın'ın istifa kararının ardından Süper Lig takımlarından Kayserispor'da yenik teknik direktör için harekete geçildi. 23 Nisan pazar günü ise Kayseri'de Mesut Bakkal ile sürpriz bir görüşme yapıldı.

MESUT BAKKAL, KAYSERİSPOR İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'u çalıştıran ve kısa bir süre önce istifa eden Mesut Bakkal, Kayserispor'un teklifini değerlendirmeye aldı. Sergen Yalçın ile başarılı bir çıkış yapan ancak sonrasında kötü bir döneme giren Kayserispor'un Msut Bakkal ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

Kayserispor'un Mesut Bakkal ile son görüşmeleri yapmasının ardından aradaki ufak pürüzlerin giderilmesi ve resmi imzaların kısa bir süre içerisinde atılması bekleniyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
23 Nisan’ın karanlık yüzü: Çalışan çocuklar

23 Nisan’ın karanlık yüzü: Çalışan çocuklar

Liderler referandum sonrası ilk kez bir araya geldi

Liderler referandum sonrası ilk kez bir araya geldi

Evinin bahçesine göl yaptı

Evinin bahçesine göl yaptı

Kraliçenin tacındaki milyonluk sır

Kraliçenin tacındaki milyonluk sır

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA