Milan 800 milyon euro'ya Çinlilere satıldı

Dünya devi Milan kulübü için aylardır konuşulan şey sonunda gerçek oldu. İtalya'nın önde gelen ekiplerinden olan kırmızı-siyahlı ekip, Çinlilere resmen satıldı. Kulüp binasına gelen Çinli yatırımcılar, öğle saatlerinde atılan imzalar neticesinde Milano ekibinin yeni sahibi oldular.

Yeni bir sayfa açıldı

Milan'ın sahibi Silvio Berlusconi ve yatırım grubu arasındaki görüşmeler nihayete ererken, bugün itibariyle Milan tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu. Çok daha önce gerçekleşmiş olması gereken satış işlemi, ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle bir çok kez ertelenmek zorunda kalmıştı.

Milan ile ilişkileri kesildi

Kulüp yasal olarak Berlusconi ailesinin olan Fininvest isimli holdinge aitti. Bugün atılan imzalarla birlikte Çinlilerin kurduğu Rossoneri Sport Investment Lux isimli şirkete devredildi. Silvio Berlusconi başta olmak üzere Adriano Galliani gibi uzun yıllardır kulübü idare eden bir çok yöneticinin yarından itibaren Milan ile bir alakaları kalmayacak.

30 yıllık Berlusconi dönemi bitti

Kırmızı-siyahlı kulübün sahibi ve onursal başkanı olan İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi dönemi sona erdi. 30 yıl içerisinde, içlerinde Fatih Terim'in de olduğu bir çok önemli teknik adam ve bir çok yıldız futbolcunun da olduğu isimlerle büyük başarılar kazanılan bir dönem sona erdi.

Yeni başkanın adı: Yonghong Li

Milan'ın yeni başkanı, kişisel serveti 600 milyon euro olan, Çinli grubun başındaki Yonghong Li olacak. Satışın yaklaşık 800 milyon euro (3 milyar 125 milyon TL) karşılığında gerçekleştiği belirtiliyor.