Manchester United'ın Matuidi ile anlaştığı iddia edildi

Manchester United'ın, Paris Saint-Germain'in kaptanı Blaise Matuidi'nin transferi için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Le Parisien'de çıkan haberde; Manchester United'ın Matuidi ile anlaştıktan sonra PSG ile görüşmeye başladığı ve 15 milyon euro'ya anlaşma sağladığı kaydedildi. Bonservis rakamının bu kadar düşük olmasında, Matuidi'nin hem 1 yıl kalan kontratının hem de artık Fransa'dan ayrılma isteğinin olduğu belirtildi.

PSG'nin de Adrien Rabiot'ya daha fazla süre vermek ve as kadroya kesin olarak yerleştirmek için Matuidi'nin gidişine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Matuidi'nin kendisini isteyen Juventus'a karşı Manchester United'ı tercih etmesinde yakın arkadaşları Zlatan Ibrahimovic ile Paul Pogba'nın çabalarının da olduğu ifade edildi.

2011 yazında Saint-Etienne'den PSG'ye 8 milyon euro bonservisle transfer olan 30 yaşındaki Blaise Matuidi, 321 resmi maça çıktı ve 37 gol atıp 27 asist yaptı.