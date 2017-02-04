İşte Muslera-Cenk değişikliğinin perde arkası

As takımdaki kalecilerinin tümünün sakatlanması nedeniyle büyük bir fedakarlık yaparak Konyaspor, Karabükspor ve Akhisar maçlarında kırık parmakla oynayan Fernando Muslera, Cenk'in tamamen iyileşmesiyle birlikte eldivenleri takım arkadaşına devretmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın bugün Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası mücadelesinde, kaleyi Cenk Gönen koruyacak.

Büyük fedakarlık örneği!

Ocak ayı devre arası kampını Antalya'da gerçekleştiren Galatasaray, çalışmaların ilk gününde Muslera'dan gelen haberle sarsılmıştı. Uruguaylı kalecinin, idman sırasında serçe parmağının kırılmasının yanısıra, 2. kaleci Cenk'in menisküs ameliyatı olması, Eray'ın da arka adelelesinden sakatlanması üzerine, Sarı Kırmızılı ekibin kalesini koruyacak tek sağlıklı isim olarak U21 takımının kalecisi Batuhan Ahmet Şen kalmıştı.

Fernando Muslera, bu gelişmeler üzerine büyük bir fedakarlık örneği sergileyip özel bir eldiven hazırlatarak, Sarı Kırmızılıların 3 maçında kırık parmakla kaleyi korudu.

Cenk iyileşti, fedakarlığa gerek kalmadı

Aradan geçen bir aylık sürede, takımdaki sakat isimler ise bir bir iyileşmeye başladı. Menisküs ameliyatı olan ve yaklaşık 3 hafta sakahalardan uzak kalan Cenk Gönen'in tamamen iyileştiği ve oynamaya hazır olduğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine toplanan Galatasaray sağlık ekibi, Muslera'nın parmağındaki kırığın tamamen kaynaması için 1 hafta dinlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Uruguaylı kalecinin de bu tavsiyeye uyarak, Başakşehir maçında eldiveleri, takım arkadaşı Cenk Gönen'e devredeceği öğrenildi.

Ayrıca Muslera'nın tedavisininin olağan seyrinde devam ettiği ve herhangi bir sorununun olmadığı da belirtildi.