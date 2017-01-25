İşte Quaresma'yı ateşleyen o konuşma

Ricardo Quaresma, ikinci yarının ilk haftasında oynanan Osmanlıspor maçında kenara alınmasına sinirlenmiş ve tepkisini eldivenlerini yere fırlatarak göstermişti.

Karşılaşma sonrası yapılan ilk antrenmanda Şenol Güneş'in, Portekizli yıldızı bir kenara çekerek, "Sana ve arkadaşlarına adaletli davrandığımı düşünüyorum. Yaptığın hareket hiç hoş değildi. Senin gibi tecrübeli ve başarılı bir oyuncuya yakışmıyor. Problemin değil, çözümün parçası ol. Sana değer veriyorum ama bu tür hareketlerini kesinlikle onaylamıyorum. Hepimiz kontratlarımızın gereklerini yerine getirmek zorundayız" dediği öğrenildi.

"KIZGINLIĞIM SADECE KENDİME"



Yaptığı hareketin kendisine olan kızgınlıktan kaynaklandığını ve kimseye karşı bir tavır olmadığını belirtip Şenol Güneş'ten özür dileyen Quaresma'nın ise yaptığı hatayı telafi etme sözü verdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, bu konuşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'yle oynanan ve 3-0 Beşiktaş'ın lehine biten karşılaşmada ağları bir kez sarsarken, önceki akşam da Süper Lig'de 4-1 kazanılan Alanyaspor maçında 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek bir anlamda kendisini affettirmiş oldu.

YENİ SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIYOR



Sezon sonu Beşiktaş'la anlaşması sona erecek olan Quaresma için yeni sözleşmenin hazırlandığı ve tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

135 Maç

10.172 Dakika

28 Gol

45 Asist

40 Sarı kart