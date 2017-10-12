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İşte Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu.

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın programı ve hakemlerin listesi şöyle;
 
YARIN:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Halis Özkahya
 
14 EKİM CUMARTESİ:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor: Ali Şansalan
16.30 Antalyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya
 
15 EKİM PAZAR:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
 
16 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

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