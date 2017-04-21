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Olcay Şahan Trabzonspor'un yeni kaptanı oldu

Onur Kıvrak'ın sakatlığı sebebiyle Antalya deplasmanında forma giyemeyecek olması Olcay Şahan'a kaptanlık pazubandını getirdi.

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Trabzonspor’da bu hafta kaptan Onur Kıvrak cezası sebebiyle Antalyaspor maçında kalesini koruyamayacak.

Onun yokluğunda, eldivenleri Esteban, kaptanlık pazubandını ise Olcay Şahan devralacak. Devre arasında transfer olan, ancak kısa sürede hem sergilediği performans hem de takıma uyumuyla büyük beğeni toplayan deneyimli futbolcu, Trabzonspor’da ilk kez kaptan olacak.

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