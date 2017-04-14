Marcelo UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
Dün gece Lyon karşısında oynadığı futbolla alkış toplayan Marcelo, 'UEFA Haftanın en iyi 11'ine' seçildi.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11’ide şekillendi. Beşiktaş’ın deplasmanda Olimpik Lyon’a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11’inde yer buldu.
Haftanın 11’inde yer alan oyuncular şöyle:
“Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)”
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