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Marcelo UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Dün gece Lyon karşısında oynadığı futbolla alkış toplayan Marcelo, 'UEFA Haftanın en iyi 11'ine' seçildi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11’ide şekillendi. Beşiktaş’ın deplasmanda Olimpik Lyon’a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11’inde yer buldu.

Haftanın 11’inde yer alan oyuncular şöyle:

“Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)”

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