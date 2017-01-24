Galatasaray Andre Breitenreiter'le anlaşmaya vardı!

Yönetimin isteği üzerine zehir zemberek bir rapor hazırlayan Hollandalı hoca, yenilginin sorumlusu olarak hatalı penaltı kararı veren Cüneyt Çakır’ı gösterirken koltuk hevesinde olmadığını da ifade etti.



Karabükspor mağlubiyetinin faturası teknik direktör Jan Olde Riekerink'e kesildi. Yönetici Levent Nazifoğlu, Hollandalı teknik adamdan rapor istedi. Riekerink yardımcısı Ayhan Akman ile oldukça uzun ve detaylı bir rapor hazırlarken yenilginin baş sorumlusunun hatalı penaltı kararı veren Cüneyt Çakır olduğunu kaydetti. Karabük'ün penaltı golünün ardından takımın ritminin bozulduğunu anlatan Riekerink, Çakır'ın Yasin'in nizami golünü tartışmalı hale getirmesinin de seyirci baskısına dönüştüğünü ve sahada varlık gösteremediklerini söyledi.



MASAYA YATIRILACAK

Ligde lider Başakşehir'den 3 puan geride olduklarını hatırlatan ve her puan kaybının ardından suçlu ilan edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Riekerink'in, "Galatasaray benim için çok özel bir kulüp... Hayatımda her zaman yeri ve önemi olacak. Ancak koltuk hevesinde değilim. Arzu edilirse hemen istifamı verebilirim" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı çalıştırıcının, durumu ve takımdaki sorunlarla ilgili verdiği rapor bugün TT Arena'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında değerlendirilecek.

MUHALİFLER YENİ HOCA İÇİN BASTIRIYOR



Karabükspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgi ve bunun yanı sıra oynanan kötü futbol Galatasaray'da teknik direktör değişikliğini bir kez daha gündeme getirdi. Bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticilerin bu konuyu gündeme getirmesi bekleniyor