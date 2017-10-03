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İstiklal Kulübü Winfried Schaefer'le anlaştı

Fatih Terim'e teklif yapan İran'ın İstiklal Kulübü, Winfried Schafer'e imza attırdı. Alman teknik adam, yılda 240 bin Euro alacak

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Fatih Terim'e teklif yapan İran'ın İstiklal Kulübü, yeni teknik direktörünü buldu. Bir dönem Jamaika ve Kamerun Millli Takımlarını da çalıştıran Winfried Schaefer, İstiklal'in yeni teknik direktörü oldu. 67 yaşındaki deneyimli teknik adam İstiklal'den bu sezon 240 bin Euro alacak.

Düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Schaefer, "Büyük bir kulüp için çalışmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İstiklal, İran Ligi'nde 8 hafta sonunda 8 puanla 11'inci sırtada bulunuyor.

(Ntv Spor)

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