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İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi.

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Ay-yıldızlı ekip, özel bir uçakla Trabzon'dan İsveç'in başkenti Stockholm'ün Arlanda Havalimanı'na ulaştı. Burada A Milli Takımı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt karşıladı.

Milli takım için havalimanında güvenlik önlemleri alındı. Kafile, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.

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