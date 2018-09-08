İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi.
Ay-yıldızlı ekip, özel bir uçakla Trabzon'dan İsveç'in başkenti Stockholm'ün Arlanda Havalimanı'na ulaştı. Burada A Milli Takımı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt karşıladı.
Milli takım için havalimanında güvenlik önlemleri alındı. Kafile, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.
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