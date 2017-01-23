Beşiktaş Victor İbarbo'yu transfer etmek istiyor

Sky Sports İtalia, Cagliari’nin Panathinakos’ta kiralık oynayan Kolombiyalı golcüsü Victor Ibarbo’ya Beşiktaş ve Sampdoria’nın talip olduğunu iddia etti.

Sky Sports Italia, Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Victor İbarbo'nun Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu iddia etti. Haberde, bonservisi Cagliari'de olan 26 yaşındaki golcü oyuncu ile siyah- beyazlı ekibin yanı sıra Sampdoria'nın da ilgilendiği belirtildi. Sezon başında Panathinaikos'a kiralanan oyuncu, Komşu'da 19 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Cagliari'nin iki yıldır kiraya verdiği 1.88 boyundaki kulenin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek.

YILDIZLAR OLMAZSA BAKILACAK



Kolombiyalı oyuncuyu, Beşiktaş'a menajerlerin önerdiği, yönetimin son kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktığı belirtiliyor. Daha kaliteli bir forvet almak isteyen Güneş'in görüşülen isimler olmazsa İbarbo'yu değerlendirebileceği ifade edildi. Forvet hattına takviye yapmak isteyen ve arayışını sürdürden Kartal; Jackson Martinez ve Mario Mandzukic gibi ünlü isimlerin yanı sıra Mario Gomez ile Demba Ba gibi eski oyuncuları ile de temaslarına devam ediyor.