Beşiktaş Mario Gomez için resmi başvuru yapma hazırlığı içerisinde

Beşiktaş, Gomez için hukuk savaşını resmen başlatıyor. Geçen sezon siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Mario Gomez'in sözleşmesinde "Oyuncunun 2016-2017 sezonunda Fiorentina'ya dönmesi ve Fiorentina tarafından 3. bir kulübe nihai veya geçici olarak transfer edilmesi halinde, Fiorentina Kulübü'nün elde edeceği gelirin yüzde 50'si Beşiktaş'ın olacaktır" maddesi yer alıyordu.

Gomez, sezon başı Fiorentina'ya dönerken, İtalyanlar golcü futbolcuyu, Alman ekibi Wolfsburg'a 1 milyon 50 bin Euro karşılığında sattığını açıkladı. Rakam böyle olunca siyah-beyazlıların da bu transferden 525 bin Euro alacağı bildirildi. Ancak İtalyan basını, Gomez'in Wolfsburg'a 7 milyon Euro'ya satıldığını iddia etti. Bu haber üzerine harekete geçen Beşiktaş, 3 milyon 500 bin Euro'luk alacağının peşine düştü. Yönetici Berk Hacıgüzeller, İtalya ve Almanya Federasyonu'nda konuyla ilgili araştırmalar yaparken, süreç Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu denetiminde hukuksal boyuta taşındı. Deliller için özel bir dosya oluşturuldu. Dosyada İtalya basınında çıkan haberler de delil olarak gösterildi. Resmi başvuru önümüzdeki günlerde...

Kral oldu

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük payı olan Mario Gomez, 33 lig maçında 26 gol, 5 asistlik performans sergilemiş ve Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Alman yıldız, ayrıca 3'ü Türkiye Kupası, 5'i Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmada forma giyip 2 de gol atmıştı.