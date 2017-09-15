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İtalyan medyası: Hünerli Hakan Çalhanoğlu

İtalyan basını, Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Austria Wien karşısında gösterdiği performanstan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde dün akşam deplasmanda  Avusturya'nın Austria Wien takımını 5-1 yenen Milan ve galibiyetin mimarlarından  Çalhanoğlu'nun performansı geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport,  "Hünerli Çalhanoğlu" manşetiyle verdiği haberde, Milan Teknik Direktörü Vincenzo  Montella'nın geçen hafta ligde bozguna uğradıkları Lazio maçından sonra takımını 4-3-3 formatından 3-5-2'ye geçirdiği ve o maçta ilk 11'de başlatmadığı  Çalhanoğlu'na yeniden güvenerek, formayı verdiği belirtildi.

Haberde, Milan'ın yeni saha diziliminde Hakan Çalhanoğlu'nun orta  saha, ceza yayı ve sol açık olmak üzere sahanın pek çok bölgesinde kendisini  gösterdiği vurgulandı. Çalhanoğlu'nun bununla kalmayıp, Portekizli golcü Andre  Silva'ya iki muhteşem asist yaptığı da ifade edildi.

Corriere dello Sport gazetesi de, "Çalhanoğlu parıldıyor" başlığıyla  haberini okuyucularına duyurdu. Çalhanoğlu'nun attığı gol ve yaptığı 2 asistle,  Andre Silva ile birlikte gecenin yıldızlarından olduğu değerlendirmesinde  bulundu.

Gazete, Çalhanoğlu'nun golünün gecenin kilidini açtığı ve hem  asistleriyle hem de genel performansıyla mücadeleyi yönlendirdiği yorumunda  bulundu.

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