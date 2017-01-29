Ivan Ergic sürprizi
Bursaspor'da 2009-2011 yılları arasında forma giyen eski futbolcusu Ivan Ergiç, yeşil beyazlılara geri dönüyor.
Teknik direktör değişikliği ile yeni bir sürece girilen Bursaspor'da, Mutlu Topçu ile birlikte sürpriz bir isimle de anlaşma sağlandı.
Başkan Ali Ay'ın futbolseverlerin gönlünde taht kuran İvan Ergiç ile yeni dönemde Bursaspor bünyesinde görev alması konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Ergiç'in 2010 ruhunun yeniden oluşmasına katkı koymak adına teklifi kabul ettiği ifade ediliyor.
Fanatik
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