İzlanda: 75 - Slovenya: 102
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu maçında Slovenya, İzlanda'yı 102-75 yendi.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maçta İzlanda ile Slovenya karşı karşıya geldi. Grupta hiç galibiyeti bulunmayan İzlanda'nın ilk çeyreği 25-23 önde kapattığı mücadelenin ikinci periyodunda rakibini 18 sayıda tutan Slovenya, soyunma odasına 60-43 üstün gitti.
Rakibi karşısındaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Slovenya, üçüncü periyodunu 81-59 önde tamamladığı maçtan 102-75 galip ayrıldı.
Gruptaki dört maçını da kazanan Slovenya 8 puanla liderliğini sürdürürken, henüz galibiyeti bulunmayan İzlanda son sırada yer alıyor.
Slovenya'da 21 sayı üreten Goran Dragic, maçın en skorer ismi oldu.
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