İzlanda: 75 - Slovenya: 102

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maçta İzlanda ile Slovenya karşı karşıya geldi. Grupta hiç galibiyeti bulunmayan İzlanda'nın ilk çeyreği 25-23 önde kapattığı mücadelenin ikinci periyodunda rakibini 18 sayıda tutan Slovenya, soyunma odasına 60-43 üstün gitti.

Rakibi karşısındaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Slovenya, üçüncü periyodunu 81-59 önde tamamladığı maçtan 102-75 galip ayrıldı.

Gruptaki dört maçını da kazanan Slovenya 8 puanla liderliğini sürdürürken, henüz galibiyeti bulunmayan İzlanda son sırada yer alıyor.

Slovenya'da 21 sayı üreten Goran Dragic, maçın en skorer ismi oldu.