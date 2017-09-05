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İzlanda: 75 - Slovenya: 102

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu maçında Slovenya, İzlanda'yı 102-75 yendi.

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maçta İzlanda ile Slovenya  karşı karşıya geldi. Grupta hiç galibiyeti bulunmayan İzlanda'nın ilk çeyreği  25-23 önde kapattığı mücadelenin ikinci periyodunda rakibini 18 sayıda tutan  Slovenya, soyunma odasına 60-43 üstün gitti.
 
Rakibi karşısındaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Slovenya,  üçüncü periyodunu 81-59 önde tamamladığı maçtan 102-75 galip ayrıldı.
 
Gruptaki dört maçını da kazanan Slovenya 8 puanla liderliğini  sürdürürken, henüz galibiyeti bulunmayan İzlanda son sırada yer alıyor.
 
Slovenya'da 21 sayı üreten Goran Dragic, maçın en skorer ismi oldu.

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