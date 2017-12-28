Jackson Martinez için Beşiktaş iddiası
Beşiktaş, golcü transferi için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimaline karşılık oyuncu arayışlarına başladı. Başkan Fikret Orman'ın, sakatlığı sebebiyle 1 yıldır formasından uzak kalan, ancak Dünya Kupası'na gidebilmek için çıkış arayan Jackson Martinez'le temasa geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçmeye aday.
İngiltere basınında Cenk Tosun'un 28 Milyon Euro'ya Everton'a transfer olacağı ve milli futbolcunun İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Transferin gerçekleşmesi halinde, Beşiktaş'ın forvet bölgesine yapmak istediği hamlelerde ortaya çıkıyor.
Başkan Fikret Orman'ın, Çin'de Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le temasa geçtiği öğrenildi.
Dünya Kupası motivasyonu
Sol ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle 2017 yılında resmi maça çıkmayan Kolombiyalı golcüye her ne kadar şüpheyle yaklaşılsa da, Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 31 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a gelerek çıkış yakalamak istediği belirtiliyor.
Cenk Tosun'un transferine göre, Siyah-Beyazlı yönetim Jackson Martinez konusundaki girişimlerini hızlandıracak. İlk etapta 6 aylık kiralama formülünün masaya yatırılması muhtemel görünüyor.
(Fanatik)
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