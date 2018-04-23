Jan Durica Trabzonspor'da bir yıl daha kalmak istiyor
Trabzonspor'da kontratı sezon sonunda sona erecek olan Slovak futbolcu Jan Durica, takımda bir yıl daha kalmak istiyor.
36 yaşındaki Slovak stoper, belinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 aydır forma giyemiyor. Durica, Trabzonspor'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, teklif gelirse 1 yıl daha kalabileceğini açıkladı.
2016-2017 sezonun başında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli oyuncu, bordo mavili formayla 51 karşılaşmada sahaya çıktı.
(Trabzonhaber)
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