Japonya'da düzenlenen turnuvada İpek Soylu ve partneri Elise Mertens, çiftlerde çeyrek finale yükseldi Milli tenisçi ile Belçikalı partneri Mertens, WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda rakiplerini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale çıktı.