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Japonya'da düzenlenen turnuvada İpek Soylu ve partneri Elise Mertens, çiftlerde çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi ile Belçikalı partneri Mertens, WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda rakiplerini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale çıktı.

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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Lyudmyla Kichenok-Katarina Srebotnik ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar ilk tur mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Kichenok ve Sloven  Srebotnik çiftiyle karşılaştı.

İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, müsabakadan 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Ukraynalı Kateryna Bondarenko ve Sırp Aleksandra Krunic çiftiyle  karşı karşıya gelecek.

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