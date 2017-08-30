Jason Denayer kiralık olarak Galatasaray'da
Galatasaray, bonservisi Manchester City'de bulunan eski futbolcusu Jason Denayer ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Galatasaray eski futbolcusu Jason Denayer'i bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattı.
2015/2016 sezonunda da Galatasaray formasını giyen Denayer, geçtiğimiz sezonu Sunderland'de geçirmişti.
Bu sezon başında Pep Guardiola'nın planları arasında yer almayan 22 yaşındaki futbolcu, bir ara Manchester City'nin kardeş kulübü Girona ile de anılmıştı.
Girona'yı reddeden ve Galatasaray isteğini ısrarla yineleyen Jason Denayer, 2017/2018 sezonunu kiralık olarak sarı kırmızılı takımda geçirecek.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer'in Kulubümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.
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