Jason Denayer kiralık olarak Galatasaray'da

Galatasaray eski futbolcusu Jason Denayer'i bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattı.

2015/2016 sezonunda da Galatasaray formasını giyen Denayer, geçtiğimiz sezonu Sunderland'de geçirmişti.

Bu sezon başında Pep Guardiola'nın planları arasında yer almayan 22 yaşındaki futbolcu, bir ara Manchester City'nin kardeş kulübü Girona ile de anılmıştı.

Girona'yı reddeden ve Galatasaray isteğini ısrarla yineleyen Jason Denayer, 2017/2018 sezonunu kiralık olarak sarı kırmızılı takımda geçirecek.