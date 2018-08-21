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Jason Denayer resmen Lyon'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jason Denayer, Olympique Lyon'a transfer oldu.

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İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 2013 yılında Manchester City'ye  transfer olan ancak hiç forma şansı bulamayan Belçikalı savunma oyuncusunun  Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile anlaştığı kaydedildi.

Galatasaray'da iki sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki  futbolcu, birer kez lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'ne 2-0'lık Amiens galibiyetiyle başlayan  Olympique Lyon, geçen hafta deplasmanda Reims'e 1-0 yenildi.

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