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Jason Thompson, Sichuan Blue Whales'a gitti

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Doğuş forması giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales ile anlaştı.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Jason Thompson'ın yeni adresi belli oldu. 

Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yola devam etmediği ABD'li pivot, Çin takımlarından Sichuan Blue Whales ile anlaştı.

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