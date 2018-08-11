Jason Thompson, Sichuan Blue Whales'a gitti
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Doğuş forması giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales ile anlaştı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Jason Thompson'ın yeni adresi belli oldu.
Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yola devam etmediği ABD'li pivot, Çin takımlarından Sichuan Blue Whales ile anlaştı.
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