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Jeremain Lens, Beşiktaşlıları pek açmadı

Geldiği günden bu yana sadece bir 90 dakikası olan Lens için tehlike çanları çalıyor.

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Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma bedeli yer almasına rağmen, Beşiktaş yönetimi şimdilik bunu kullanmayı düşünmüyor.

Gökhan Töre'nin sahalara dönmesinden sonra göstereceği performans ve Jeremain Lens'in milli oyuncu ile gireceği forma rekabeti sonrasındaki istatistikler, kimin kalıp kimin gideceğini belirleyecek.

(Fotomaç)

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