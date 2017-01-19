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Jermaine Jones LA Galaxy'de

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Amerikalı futbolcu Jermaine Jones, LA Galaxy'e imza attı.

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Profesyonel kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında  başlayan Jones, aynı ülkenin Bayer Leverkusen ile Schalke 04, İngiltere'nin  Blackburn Rovers ve ABD'nin New England Revolution ile Colorado Rapids  ekiplerinde forma giydi.
 
Jermaine Jones, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği  Beşiktaş ile 10 maça çıkmıştı.

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