Jimmy Floyd Hasselbaink Eruzumspor'a imza attı
Efsane golcü Jimmy Floyd Hasselbaink, B.B Erzurumspor'un yeni sportif direktörü oldu.
Efsane golcü Jimmy Floyd Hasselbaink, B.B Erzurumspor'un yeni sportif direktörü oldu.
46 yaşındaki Hollandalı, Süper Lig'e yeni yükselen Erzurumspor'da göreve getirildi.
Hasselbaink, 2000'li yıllarda Chelsea formasını başarıyla terletmiş, daha sonra kariyerini Ada'da farklı takımlarda sürdürmüştü..
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